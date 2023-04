Continentale Versicherung Sechs Mal Sieger beim Deutschen Versicherungs-Award (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen

https://ots.de/jIv7lG

--------------------------------------------------------------



Dortmund (ots) - Ausgezeichnet in Sachen Preis, Leistung und Service: Die

Continentale Versicherung überzeugte beim Deutschen Versicherungs-Award 2023 die

Jury sechs Mal. Die Continentale Lebensversicherung wurde dreifach in den

Bereichen Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge prämiert. Die Gold-Medaille

gab es erneut für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Silber erhielt die

Continentale im Bereich Altersvorsorge für die Privat- sowie Basisrente Hybrid.

Die Continentale Krankenversicherung nahm ebenfalls drei Preise mit nach Hause.

Zu den Besten gehört sie wie schon 2022 beim PKV-Voll Topschutz. In diesem Jahr

konnte die Continentale außerdem Preise für den PKV-Standardschutz und ihre

Zahnzusatzversicherung entgegennehmen. Initiatoren der Auszeichnung sind die

Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender Ntv und das Deutsche

Institut für Service-Qualität (DISQ).