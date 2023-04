Am Mittwoch startete der DAX sehr verhalten und nahm erst einmal Fahrt auf der Unterseite auf. Mit dem Unterschreiten der Vortagestiefs war nicht nur die 15.800 durchbrochen, sondern auch das Tief vom vergangenen Freitag um 15.700 das nächste technische Ziel. Genau dort drehte der Index nun wieder und zeigt damit übergeordnet Stärke.

Rheinmetall war mit negativen News zu einem Gerichtsstreit zunächst deutlich unter Druck. Ebenso die Bankenwerte, die nach der Kurshalbierung der First Republic Bank aus den USA gestern erneute Sorgen vor einer Finanzkrise aufkeimen sehen. Doch davon erholte sich der Markt ein stückweit im Zuge der positiven US-Quartalszahlen.

Der Technologiekonzern Alphabet (Ex-Google) machte gestern in der Nachbörse deutlich, wie wichtig und stark wachsend das Cloud-Business weiterhin ist. Es war auch der größte Treiber beim Zahlenwerk, denn die Werbeeinnahmen der Suchmaschine und der YouTube-Platzierungen sanken etwas ab. In Summe spart der Konzern weiter in Richtung mehr Effizienz. Der CEO, und dies als Randnotiz mit vermerkt, hat jedoch ein sehr üppiges Gehalt.

Weitaus dynamischer wuchs Microsoft. Der zweitgrößte US-Konzern hinter Apple konnte allein bei der Cloudsparte um 27 Prozent wachsen. Die Aktie legte nachbörslich um neun Prozent zu und markiert damit ein neues Jahreshoch. Auf mittelfristige Sicht sind Umsatz und Gewinn damit weiter wachsend und erfüllen damit die Erwartungen von Anleger und Analysten zugleich.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

