Silver Lake macht den Kauf abhängig von einer Mindestannahmeschwelle von 50% plus eine Aktie. Unternehmensgründer Peter Schnell befürwortet das Angebot und hat mit Silver Lake eine Vereinbarung über den Verkauf von 25,1% der Aktien getroffen.

Silver Lake hat bereits vor einem Jahr in die Software AG investiert in Form von Wandelschuldverschreibungen, die in 9% Aktien umgetauscht werden könnten, was aber nicht geplant ist. Software-Manager Schnell hält ein weiteres Aktienpaket in Höhe von 5%. Es befindet sich im Besitz der familieneigenen Stiftung und ist gesperrt.