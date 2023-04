Nie wieder "Boy in the Bubble"!

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Die Versorgung mit Arzneimitteln aus Immunglobulinen für Menschenmit Immundefekten muss endlich krisenfest gemacht werden - Patientinnen undPatienten bangen immer wieder um ihre Versorgung. Das thematisierte im Rahmender World PI Week die Pressekonferenz der Initiative "Boy in the Bubble - ProAntikörper - Contra Infektionen: Angeborene Immundefekte erkennen undbehandeln!"Menschen mit Immundefekterkrankungen sind auf die stetige Versorgung mitAntikörpern (Immunglobulinen) angewiesen, die jedoch nur aus menschlichemBlutplasma hergestellt werden können. Ohne diese Immunglobuline kann auch einbanaler Infekt schon lebensbedrohlich sein, denn das Immunsystem derPatientinnen und Patienten ist sehr schwach oder gar nicht vorhanden. Ohneimmunglobulinhaltige Arzneimittel müssten diese Menschen isoliert leben, wie inden 70er Jahren David Vetter. Der an einem schweren Immundefekt leidende Jungelebte sein nur 13 Jahre kurzes Leben völlig isoliert in einer Plastikblase. DankImmunglobulinen ist das heutzutage nicht mehr nötig, aber seit Monaten gibt eshier eine prekäre Versorgungslage, es gibt viel zu wenig Arzneimittel mitImmunglobulinen. Und auch künftig wird die Versorgungssituation schon vor demHintergrund der unsicheren Versorgungslage einerseits und dem steigenden Bedarfan diesen lebensrettenden Medikamenten andererseits angespannt bleiben. Umdarauf aufmerksam zu machen, und um die Politik aufzufordern, diesemVersorgungsengpass effektiv und nachhaltig entgegenzutreten, zeigt nun dieBoy-in-the-Bubble-Initiative in einem Live-Event auf der Reichstagswiese, wieein Leben ohne Immunglobuline isoliert in einer Plastikbubble aussehen würde.Begründer der Initiative ist Prof. Volker Wahn, ehemals Leiter der SektionInfektionsimmunologie der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie undImmunologie an der Charité in Berlin, in Zusammenarbeit mit derPatientenorganisation dsai, FIND-ID, immundefekt.de, BPI und CSL."Die Zeiten der Isolation vieler Menschen mit Immundefekten sind Gott sei Dankvorbei", so Prof. Volker Wahn, "denn aus menschlichem Blutplasma lassen sichmittlerweile die dringend benötigten Immunglobuline isolieren und zuArzneimitteln weiterverarbeiten. So können viele Patientinnen und Patienten einweitgehend normales Leben führen". Er schränkt ein: Die mangelnde Verfügbarkeitvon Arzneimitteln mit Immunglobulinen sei nicht erst in der COVID-Pandemie fürdie versorgenden Ärzte eher Mangelverwaltung, als Therapie entsprechend