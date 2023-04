JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe die Erwartungen übertroffen und einen überraschend guten Ausblick gegeben, was seine Führungsrolle im Technologiesektor sowie die Robustheit seiner Geschäfte in einem schwierigen Umfeld belege, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 02:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 02:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,65 % und einem Kurs von 267,8EUR gehandelt.



