Ferienimmobilien in Deutschland - ein stabiler Markt mit guten Aussichten und emotionaler Rendite (FOTO)

Hamburg (ots) -- Spitzenquadratmeterpreise von bis zu 31.000 Euro- Heimatliebe und ökologisches Bewusstsein als KaufmotiveDie Reiselust der Deutschen belebt den inländischen Tourismusmarkt, der 2022maßgeblich von Erholung geprägt war. Mit 51,8 Millionen registriertenÜbernachtungen in gewerblich vermieteten Ferienimmobilien wurde in diesemMarktsegment der bisherige Rekordwert von 2019 (48,1 Mio. Übernachtungen)übertroffen. Indes haben Ferienhäuser und -wohnungen ihren Stellenwert alspräferierte Unterkunftsart und als wertstabile Anlageklasse zur langfristigenVermögenssicherung weiter stabilisiert. Die Kaufnachfrage nach Ferienimmobilienübertraf das Angebot in den beliebten Urlaubsregionen in den vergangenen Jahrenbei weitem. "Die stetige Erhöhung der Bauzinsen ab dem zweiten Quartal 2022führte dazu, dass in den mittleren und einfachen Lagen einiger Ferienorte einegewisse Kaufzurückhaltung einsetzte", konstatiert Till-Fabian Zalewski, CEO vonEngel & Völkers für Deutschland, Österreich und die Schweiz, und erklärt weiter:"Die Auswirkungen der Zinsentwicklung sind jedoch deutlich geringer als imErstwohnsitzmarkt, da Ferienimmobilien in der Regel mit hohem Eigenkapitalanteilund von einer finanzstarken Kundschaft erworben werden."Zum zehnten Mal analysiert Engel & Völkers im "Ferienimmobilien MarktberichtDeutschland 2023" die Preis- und Lageentwicklung der 42 wichtigstenUrlaubsregionen an Nord- und Ostsee, in den Alpen und im Alpenvorland sowie amBodensee, im Schwarzwald und in der Mecklenburgischen Seenplatte.Grüne Ferienimmobilien sichern Werterhalt und WertsteigerungDie gestiegenen Energiekosten sorgen aktuell dafür, dass moderne und gutsanierte Ferienimmobilien sehr gefragt sind. Eigentümerinnen und Eigentümertraditioneller Objekte stehen vor der Herausforderung der energetischenModernisierung. Infolgedessen registriert Engel & Völkers ein erhöhtesSuchinteresse für rundum erstklassige Ferienimmobilien in beliebtenTourismusregionen, die alljährlich beliebt sind.Im Marktsegment der Ferienhäuser werden die Spitzenpreise weiterhin auf Sylt undam Starnberger See sowie am Tegernsee aufgerufen. Hier reicht die Preisspannefür erstklassige Premium-Objekte in sehr guten Lagen bis 18 Millionen Euro - undfür seltene und besondere Liebhaberobjekte sogar bis 30 Millionen Euro. An derOstsee werden die höchsten Preise auf den Inseln Rügen (bis 4,3 Millionen Euro)und Usedom (bis 3,5 Millionen Euro) sowie an der Lübecker Bucht und dortinsbesondere am Timmendorfer Strand (bis 3 Millionen Euro) aufgerufen. In denAlpen werden die höchsten Preise in den Skiorten Garmisch-Partenkirchen (bis 6