IFCOs Hightech-Service-Center setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Automatisierung

MÜNCHEN, Deutschland, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungen, stärkt mit der Eröffnung seines hochmodernen Service-Centers in Dannstadt, Deutschland, seine Nachhaltigkeit und erweitert seine Pooling-Kapazitäten. Das strategisch günstig an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in Europa gelegene Best-in-Class-Service-Center setzt beeindruckende Maßstäbe in Bezug auf Energieeffizienz, Umweltschutz und Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die im Einklang mit den ehrgeizigen Zielen von IFCO stehen, den Betrieb bis 2025 klimaneutral zu stellen und bis 2040 im gesamten Unternehmen Netto-Null-Emissionen zu erreichen.