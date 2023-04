"Viele Leute denken, dass man viel Geld verdienen kann, wenn man die besten einzelnen oder wenige Wetten abschließt. Das ist ein Irrtum", so Dalio. "Wie kann man gut diversifizieren, um eine gute Rendite im Verhältnis zum Risiko zu erzielen? Das ist das wichtigste Prinzip."

In dem YouTube-Video wiederholt Dalio einen seiner Lieblingssätze: Investoren sollten immer bescheiden bleiben und sich daran erinnern, dass "das was man nicht weiß, größer ist als das, was man weiß".

Dieser Mangel an Gewissheit bedeute, dass es nur sinnvoll sei, in verschiedene Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe, Aktien und Anleihen zu diversifizieren. Durch die Diversifizierung in "zehn oder 15 gute, nicht korrelierende Anlagen" könnten Anleger ihr Risiko um bis zu 80 Prozent reduzieren, ohne auf Rendite verzichten zu müssen, so Dalio. Die Risikoreduzierung sei demnach "wirklich der Schlüssel" zum Vermögensaufbau.

Der Hedgefonds-Manager glaubt, dass die neueste KI-Technologie nur "die Spitze des Eisbergs" sei und die Menschen bald "bessere Ratschläge von ihrem Gerät erhalten werden als von ihren eigenen Gedanken" oder von einem Experten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion