GOLDMAN SACHS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola nach Quartalszahlen des Energieversorgers auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem sehr starken Jahresstart. Trotz der im Branchenvergleich hohen Verschuldung könnten die Spanier ein attraktives Wachstumsprofil vorweisen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 11,87EUR gehandelt.