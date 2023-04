Voraussichtlich schon im kommenden Monat will Goldshore Resources (TSXV: GSHR, OTCQB: GSHRF; FRA: 8X00) eine neue, erheblich ausgeweitete Ressourcenschätzung für sein Goldprojekt Moss im Nordwesten von Ontario präsentieren. In diese neue Schätzung werden voraussichtlich 72 neue Bohrergebnisse einfließen, die seit der Veröffentlichung der ersten Ressource (4,17 Mio. Unzen @ 1,1 g/t) im November 2022 gebohrt worden sind. Eine neue Ressource nach nur sechs Monaten!

Allein dies zeigt das enorme Tempo, mit dem das Unternehmen sein Projekt vorantreibt. Die jetzt veröffentlichten neun Bohrergebnisse zeigen erneut die Robustheit des Projekts. Pete Flindell, VP Exploration bei Goldshore, sagte: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Zone Southwest viel besser mineralisiert ist, als die historischen Bohrlöcher vermuten ließen. Sie zeigen auch, dass die Goldlagerstätte Moss noch nicht abgeschlossen ist, was unsere Annahme bestätigt, dass es sich um ein viel größeres mineralisiertes System handelt, als bisher angenommen wurde.“

Die jüngsten Bohrungen zielten darauf, Informationslücken bei wenig erprobte Teile der Zone Southwest zu füllen. Dabei wurden mehrere hochgradige Strukturen innerhalb der breiteren mineralisierten Struktur getroffen. Die besten Abschnitte lieferten 1,47 g/t Au über 16,9 m aus 375,3 m Tiefe in MMD-22-111, einschließlich 3,88 g/t über 5,6 m aus 386,0 m Tiefe; 1,34 g/t Au über 37,0 m aus 400,85 m Tiefe in MMD-23-116, einschließlich 3,25 g/t Au auf 13,05 m von 405,55 m sowie 1,63 g/t Au über 14,0 m aus 409,0 m Tiefe in MMD-23-118A und 1,97 g/t Au auf 10,95 m aus 157,0 m Tiefe in MMD-23-119.

Die Bohrergebnisse beweisen, dass es sich bei der Zone Southwest um eine Fortsetzung der Zone Main und nicht um eine Verwerfung handelt, wie zuvor interpretiert wurde. Kartierungs- und geophysikalische Daten sowie historische Erkundungsbohrungen zeigen, dass sich die Mineralisierung mit Unterbrechungen über weitere 3 Kilometer in Richtung Südwesten fortsetzt und dass viele der besseren Ziele noch erbohrt werden müssen. Die Mineralisierung im Ressourcengebiet ist weiterhin in mehrere Richtungen offen.





Abbildung 1: Lage der jüngsten Bohrlöcher in der Zone Southwest. Anders als gedacht, handelt es sich bei dieser Zone nicht um eine Verwerfung der Hauptzone (Main), sondern um deren Fortsetzung.

President und CEO Brett Richards sagte: „Diese Ergebnisse unterstützen weiterhin unsere These, dass die Größe und der Umfang des Goldprojekts Moss groß genug sein werden, um eine wesentliche und aussagekräftige Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung zu unterstützen.“



Diese zusätzlichen Ergebnisse, die die Mineralisierung in der südwestlichen Zone hervorheben, ergänzen die Pressemitteilung vom 20. April 2023 und erweitern die Zone weiterhin weit über die historische Ressource hinaus, die noch in mehrere Richtungen und in der Tiefe offen ist. Wir haben weniger als 10 % der identifizierten Ziele auf unserem Landpaket gebohrt und erstellen derzeit einen Plan, um die besseren Ziele zu erproben. Es wird eine aufregende Zeit werden, wenn wir bereit sind, das zusätzliche Ressourcenpotenzial des größeren Bestands an Zielen innerhalb unseres Landpakets zu evaluieren. Wir haben uns auf den derzeit definierten Teil der Moss-Goldlagerstätte als ein bedeutendes Phase-Eins-Projekt konzentriert, das Goldshore selbst aufbauen kann. Die Moss-Goldlagerstätte bleibt in der Tiefe und durch mehrere noch zu bohrende parallele Strukturen offen; und sie ist Teil einer insgesamt 8 Kilometer langen Streichlänge der Goldmineralisierung in den Bohrlöchern. Dies deutet stark darauf hin, dass das Phase-One-Projekt Teil eines viel größeren Gesamtprojekts ist.“



Abbildung 2: Bohrschnitt durch die Bohrlöcher MMD-23-116 und -118A, der die beträchtliche Erweiterung des mineralisierten Modells unterhalb der Ressourcenschätzung von November 2022 zeigt. Der seinerzeit angenommene Tagebau (bei einem Goldpreis von USD 1.500) könnte sich in der angekündigten Ressource erheblich vergrößern.



Abbildung 3: Ungleiche Bewertung von Goldshore pro Unze Ressource im Vergleich.

Fazit: Goldshore wird auf der Basis seiner Ressourcenschätzung vom November 2022 aktuell mit <10 USD pro Unze bewertet. Die Bewertung pro Unze liegt damit erheblich niedriger ist als bei den Wettbewerbern: Die Peer Group bringt es im Vergleich auf 25 USD pro Unze, wobei Unternehmen mit einem hochgradigen Anteil ihrer Ressource sogar mit 80 USD pro Unze gehandelt werden. Diese Berechnung basiert auf der veröffentlichten Ressource von 4,17 Mio. Unzen, wovon 2,2 Mio. Unzen hochgradig sind (2,0 g/t). Wenn die neue Ressource die Erwartungen erfüllt – d.h. wächst und insbesondere einen noch größeren hochgradigen Kern aufweist, dürften die Tage der relativen Unterbewertung von Goldshore endgültig gezählt sein. Die Analysten von Laurentian Bank Securities haben Goldshore jüngst immerhin ein Kursziel von 2 CAD gegeben. Wir sind gespannt auf die kommende Ressourcenschätzung.

