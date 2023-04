Innovative Vertragsmanagement-Software spart Zeit und Geld

In jedem Unternehmen gibt es unzählige Verträge mit Kunden, Lieferanten oder verschiedenen Dienstleistern. Terminprüfungen, Verlängerungen oder Kündigungen sollten idealerweise konstant überwacht werden, was meist zeitraubend manuell abgewickelt wird. ContractHero hat dafür eine digitale Lösung zur Prozess-Optimierung entworfen.

Herr Wengryn, Sie sind einer der beiden Gründer von ContractHero. Möchten Sie sich und Ihr Unternehmen kurz in Ihren eigenen Worten vorstellen?

Ich bin Sebastian Wengryn, 32 Jahre alt und Gründer und Geschäftsführer von ContractHero. ContractHero ist eine Software-as-a-Service (SaaS) Lösung für das übersichtliche und effiziente Verwalten von Unternehmensverträgen. ContractHero hilft vor allem kleineren und mittelständischen Unternehmen dabei, ihre Verträge effizient und transparent zu managen.

Die Unternehmen importieren dafür ihre Verträge (Dienstleisterverträge, Kundenverträge, Lieferantenverträge, Mietverträge etc.) in ihren Account bei ContractHero. Diese werden dann per OCR automatisch ausgelesen und nach wichtigen Eckdaten wie beispielsweise Vertragspartnern, Laufzeitinformationen sowie finanziellen Informationen analysiert. Dadurch ermöglichen wir es unseren Kunden, direkt an die essenziellen Informationen zu kommen und diese transparent und messbar zu machen. Darauf aufbauend bietet unsere Software die Möglichkeit, Vertragsfristen und wiederkehrende Erinnerungen zu definieren, Benutzergruppen und Zugriffsrechte zu verwalten und bestimmte Vertragsbereiche automatisch zu analysieren und auszuwerten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Unternehmen dabei zu helfen, Zeit und Ressourcen zu sparen und Risiken zu minimieren, die durch unzureichende Vertragsverwaltung entstehen.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Ihrem Partner Gerry Koch? Hatten Sie die Idee zur Software von Anfang an gemeinsam?

Mein Co-Founder Gerry und ich haben uns während unseres Freiwilligendienstes in Chile kennengelernt. Nach dem Studium Jahre später arbeiteten wir beide in der Berliner Tech-Szene und tauschten uns regelmäßig zu verschiedenen Themen und eben auch zur Arbeit aus. Die Idee zu ContractHero entstand, als Gerry für seinen früheren Arbeitgeber auf der Suche nach einer Lösung war, da er und sein Team (Finanzen) die Verträge noch händisch in Ordnern verwalteten und das ab einer gewissen Größe schier unmöglich war und zu ständigem Chaos, verschollenen Unterlagen, verpassten Vertragsfristen und Konflikten geführt hat. Als er mir davon erzählte ist mir aufgefallen, dass mein Unternehmen dieselben Probleme hatte. So kam es, dass wir uns das Problem genauer angeschaut haben. Je mehr wir uns damit beschäftigten und je mehr Experten wir dazu interviewt haben, desto klarer wurde uns, dass es sich um ein flächendeckendes Problem handelt und es tausende Unternehmen gibt, denen wir helfen konnten. Das hat Monate später dazu geführt, dass wir unsere Jobs kündigten, um ContractHero zu gründen.

Welche großen Vorteile bringt die Software gegenüber einer manuellen Vertragsüberwachung?

Die Vorteile von ContractHero gegenüber einer manuellen Vertragsüberwachung liegen vor allem in der Zeit- und Ressourceneinsparung sowie der Minimierung von Fehlern und Risiken. ContractHero schafft Übersicht und Transparenz und automatisiert und vereinfacht Aufgaben, die mit der Verwaltung von Verträgen zu tun haben, beispielsweise die Überwachung von Vertragsfristen, Liquiditätsplanung, Reportings, Rechnungsfreigaben u.v.m.

Unternehmen sparen dadurch nicht nur direkte Kosten durch effizient genutzte Arbeitszeit sowie proaktiv verwalteter Vertragsfristen und der Vermeidung überflüssiger Kosten. Sie können auch Optimierungspotenziale in Verträgen ausschöpfen, beispielsweise durch frühzeitiges Reagieren auf anstehende Konditionenanpassungen in Lieferanten- oder Mietverträgen.

Zur Berechnung des Einsparpotenzials bzw. des Return-on-Investments (ROI) einer digitalen Vertragsverwaltung mit ContractHero gegenüber einer manuellen Vertragsverwaltung haben wir bei ContractHero einen ROI-Rechner entwickelt, mit dem Unternehmen im Vorfeld auf Basis von Angaben zu ihrem Unternehmen eine Einschätzung erhalten, wie viel sie jährlich durch den Einsatz von ContractHero einsparen würden. Als Daumenregel gilt, dass Unternehmen ca. das Fünf- bis Zehnfache der Kosten für ContractHero pro Jahr einsparen.

Bieten Sie neben der Software noch weitere Produkte oder Dienstleistungen an oder planen Sie, Ihr Angebot auf andere Bereiche auszuweiten?

Wir fokussieren uns mit ContractHero primär auf das Vertragsmanagement und darauf, unser Tool kontinuierlich zu verbessern und zu erweitern. Rund um das Vertragsmanagement haben wir begonnen, weitere Services über Schnittstellen zu integrieren, beispielsweise Vertragsvorlagen oder die digitale Signatur. Mittlerweile können unsere Kunden so neue Vertragsvorlagen direkt in ContractHero erstellen, die Verträge digital signieren lassen und sie dann übersichtlich und automatisiert verwalten, alles in einem Tool. In den kommenden Monaten wird es darüber hinaus weitere, nützliche Integrationen geben, um die Vertragsdaten auch mit anderen Softwares zu verbinden.

Die Softwarelösung ist für Unternehmen gedacht, die mit einer Vielzahl von Verträgen zu tun haben. Einzelunternehmer oder Privatpersonen könnten jedoch ebenfalls von dieser Idee profitieren. Haben Sie darüber nachgedacht, die Software auch für andere Zielgruppen oder sogar branchenbezogen anzubieten?

ContractHero ist eine reine B2B-Lösung, primär gedacht für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir wollen auch in Zukunft eine reine Unternehmenslösung sein, in dem Bereich kennen wir uns sehr gut aus und sehen auch noch ein riesiges Potenzial. Wir sammeln aktuell enorm viel Feedback und Informationen rund um die verschiedenen Vertragskategorien und worauf es eigentlich ankommt, wenn zum Beispiel ein Immobilienverwalter seine Mietverträge und Baufi-Verträge mit ContractHero auswerten möchte. Wir stehen dazu konstant im Austausch mit unseren Kunden, um zu verstehen, wie ihre Prozesse und Arbeitsabläufe genau aussehen und wo Probleme auftauchen, um in Zukunft noch präziser auf konkrete Problemstellungen gewisser Branchen oder Zielgruppen eingehen zu können.

Herr Wengryn, vielen Dank für Ihre Zeit und die offene Beantwortung unserer Fragen!