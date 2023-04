PwC-Studie Deutsche Unternehmen haben beim Thema Resilienz Nachholbedarf

Düsseldorf, 26. April 2023 (ots) -



- PwC veröffentlicht "Global Crisis and Resilience Survey 2023"

- 83 % der befragten Führungskräfte aus Deutschland geben an, dass Resilienz

eine ihrer wichtigsten strategischen Prioritäten ist

- Deutsche Unternehmen fallen im internationalen Vergleich zurück



Die Geschäftswelt ist zunehmend von Krisen geprägt, in denen Wandel und

Disruption zum Normalzustand werden. Unternehmen sehen sich gezwungen,

umfangreiche Transformationen durchzuführen, um die damit einhergehenden

Herausforderungen zu meistern, erfolgreich zu bleiben und sich gegen

unvorhersehbare Ereignisse zu wappnen. Vor diesem Hintergrund treiben immer mehr

Führungskräfte in ihren Unternehmen den Aufbau integrierter Resilienzprogramme

voran. Das ist die zentrale Erkenntnis des "Global Crisis and Resilience Survey

2023" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC).