NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend starke Quartalsbilanz von Microsoft dürfte den Aktienkurs am Mittwoch nach oben treiben und auch die technologielastigen Nasdaq-Börsenindizes mit nach oben ziehen. Der Nasdaq 100 Index wird rund eine Stunde vor Handelsbeginn knapp ein Prozent höher erwartet bei 12 843 Punkten. Er war allerdings am Vortag noch deutlicher abgesackt. Derweil dürfte der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag ein Prozent verloren hatte, mit einem moderaten Plus in den Handel gehen.

Microsoft-Aktien zogen vorbörslich um acht Prozent an auf knapp 300 US-Dollar. Das ist das höchste Niveau seit einem Jahr. "Alle Geschäftsbereiche haben die Erwartungen übertroffen", schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Die Umsätze im Segment intelligente Cloud-Dienste seien um ein Sechstel gestiegen auf über 22 Milliarden US-Dollar. Lediglich die Erlöse im PC-Geschäft seien zurückgegangen, sie lägen mit 13,3 Milliarden Dollar aber noch immer deutlich über der Markterwartung.