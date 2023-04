RBC hebt Ziel für Beiersdorf auf 110 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach dem starken Jahr 2022 habe die Dynamik bis dato gehalten, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Sie passte ihr Bewertungsmodell an die Resultate an./ag/bek

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 125,4EUR gehandelt.