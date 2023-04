Neue Arbeit, neue Herausforderungen - beim Thema New Work driftet der Arbeitsmarkt auseinander (FOTO)

Dortmund (ots) - Die Arbeitswelt in Deutschland ist gespalten: Während ein Teil

der Erwerbstätigen von einer Flexibilisierung des Alltags profitiert, kommt rund

die Hälfte nicht in den Genuss dieser Vorteile.



Mehr als drei Jahre nach dem ersten Lockdown ist kein Ende der im Zuge der

Pandemie aufgekommenen Diskussionen über New Work, flexible und mobile Arbeit

abzusehen. Dabei betrifft das Thema nur einen Teil der Berufstätigen in

Deutschland, wie eine aktuelle Umfrage von Enreach zeigt. Gemeinsam mit dem

Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov hat der führende europäische

Anbieter von Unified-Communications- und Cloud-Contact-Center-Lösungen mehr als

2.000 Deutsche rund um Arbeit und Kommunikation befragt. Das Ergebnis: Etwa die

Hälfte der Erwerbstätigen profitiert nicht von den Vorteilen des zeit- und

ortsunabhängigen Arbeitens.