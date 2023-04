Die Europäische Kommission hat heute ihren Vorschlag für die Überarbeitung des EU-Arzneimittelrechts vorgelegt

Berlin (ots) - Hierzu erklärt BAH-Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Cranz: "Viel

Schatten, wenig Licht, so die Beurteilung des Kommissionsvorschlags in aller

Kürze . Leider werden begrüßenswerte administrative Erleichterungen durch neue

Auflagen zunichte gemacht. Besonders problematisch ist die Möglichkeit, bei

einer nicht als ausreichend angesehenen Umweltverträglichkeitsprüfung die

Zulassung eines Arzneimittels zu widerrufen oder abzulehnen. Innovative

Arzneimittel können dadurch nicht zur Verfügung stehen; etablierte Medikamente

vom Markt verschwinden oder nur schwer zugänglich sein."



Hinzu kommen strengere Verpflichtungen hinsichtlich der Lieferfähigkeit von

Arzneimitteln und der Meldungen von Engpässen. Diese werden aber die

Versorgungssicherheit nicht erhöhen. Dafür sind umfassende Lösungsansätze und

eine Änderung der Vergütungsstrukturen notwendig. Problematisch sind auch die

Vorschläge zur Änderung der Schutzfristen für geistiges Eigentum.





Erfreulich ist der Einstieg in die elektronische Packungsbeilage. Eine gedruckteForm sollte baldmöglichst in allen EU-Mitgliedsstaaten nicht mehr verpflichtendsein. Wichtig ist weiterhin, dass zukünftig kleinere Produktanpassungenunbürokratisch vorgenommen werden können.