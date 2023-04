Converge gibt das Datum des Calls zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals 2023 bekannt

TORONTO und GATINEAU, Québec, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, bekannt zu geben, dass es am Dienstag, den 09. Mai 2023 nach Börsenschluss seine Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum zum 31. März 2023 veröffentlichen wird. Anschließend hält das Unternehmen am Mittwoch, den 10. Mai 2023, um 8:00 Uhr EST einen Call ab, welcher vom Führungsteam von Converge geleitet wird. Im Anschluss an das Unternehmens-Update findet eine Frage- und Antwortrunde statt.

Informationen zum Call:

Datum: Mittwoch, 10. Mai 2023

Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)