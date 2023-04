S&P 500: Bis 2031 nur noch 1,9 Prozent Rendite pro Jahr – Marktexperte warnt

Die Zeiten, in denen Aktionäre leicht Geld verdienen konnten, seien vorbei, jetzt beginne die harte Zeit des Geldverdienens, so Stifel-Chefstratege Barry Bannister gegenüber CNBC. Inflation, ein schwacher US-Dollar und sinkende Kurs-Gewinn-Verhältnisse beherrschen das Geschehen an den Märkten, so der Marktexperte.

Bannister geht laut CNBC davon aus, dass der S&P 500 im Jahr 2031 auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2021 gehandelt wird. Ende 2021 stand der Kurs des US-Indizes bei circa 4.770 Punkten. Derzeit bewegt sich der US-amerikanische Leitindex bei ungefähr 4.070 Punkten. Er bevorzugt klar Value- statt Growth-Titel und gewichtet Small Caps über.