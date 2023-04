Grüner Wasserstoff für die Energiewende Drees & Sommer unterstützt H-TEC SYSTEMS bei der Entwicklung einer neuen Produktionsstätte (FOTO)

Hamburg (ots) - Grüner Wasserstoff gilt als Öl des 21. Jahrhunderts, nur

umweltschonender: Er kann Energie speichern, lässt sich zwischenlagern und kann

selbst große Containerschiffe emissionsfrei über die Ozeane gleiten lassen. Noch

fehlen allerdings die Produktionskapazitäten, um das wertvolle Element in großer

Menge herzustellen. Hier setzt der Wasserstoffpionier H-TEC SYSTEMS an. Unter

dem Schirm des Mutterkonzerns MAN Energy Solutions sowie der Volkswagen-Gruppe

errichtet das Unternehmen eine neue Produktionsstätte für PEM-Elektrolyse-Stacks

im Hamburger Victoria Park. Das in Stuttgart ansässige Beratungsunternehmen

Drees & Sommer SE unterstützt den Elektrolyseur-Hersteller bei der

bedarfsgenauen Konzeption der Fabrik und gestaltet moderne Arbeitswelten für die

Beschäftigten. Mit dem heutigen Spatenstich startet das Bauvorhaben, die ersten

PEM-Elektrolyse Stacks sollen Anfang nächsten Jahres vom Band laufen.



Mit diesen Hochleistungssystemen wird grüner Wasserstoff produziert, der als

klimafreundlicher Energieträger vor allem in der Industrie und im Verkehrssektor

gefragt ist. "Bis 2025 erwarten wir ein Wachstum der Produktionskapazitäten von

grünem Wasserstoff auf fünf Gigawatt pro Jahr", erklärt Jens Werner Schwarz,

Vice President Operations Stack und Standortleiter bei H-TEC SYSTEMS in Hamburg.

"Wir beobachten ein immer größeres Investitionsvolumen aus unterschiedlichen

Branchen. Noch vor ein paar Jahren wurde das Potenzial unterschätzt, doch

mittlerweile hat sich grüner Wasserstoff zur Schlüsseltechnologie für die

Energiewende und die Dekarbonisierung der Industrie entwickelt", so Schwarz

weiter.