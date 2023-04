NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend starke Quartalszahlen von Microsoft haben am Mittwoch für gute Stimmung an der technologielastigen Nasdaq-Börse gesorgt. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab dagegen leicht nach, und auch allgemein blieb die Stimmung unter Standardwerten eher verhalten. Das war nicht zuletzt den tags zuvor wieder aufgeflammten Sorgen rund um den US-Bankensektor geschuldet.

Der Dow Jones verlor in der ersten Handelsstunde 0,35 Prozent auf 33 410,83 Punkte. Der marktbreite S&P 500 hielt sich mit plus 0,08 Prozent auf 4074,98 Punkte stabil. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte dagegen um 1,11 Prozent auf 12 867,66 Punkte zu.

Es herrsche wieder Unsicherheit und die Furcht vor einem weiteren Bankenbeben sei zurück in den Köpfen der Anleger, kommentierte Marktexperte Timo Emden. "Im Fokus steht dabei abermals die First Republic Bank." Sie habe einmal mehr Sorgen vor erneuten Turbulenzen samt möglicher Ansteckungseffekte in der Branche ausgelöst./ck/he