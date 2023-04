BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet auch durch den Verkauf der Viessmann-Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global günstigere Preise für Wärmepumpen. Das sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Viessmann sei so wettbewerbsstark, dass es mit Milliardensummen gestärkt werde, um die Produktion auszubauen.

