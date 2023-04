Klose Consulting GmbH auf Expansionskurs Unternehmen wächst kontinuierlich weiter und sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Lampertheim (ots) - Die Klose Consulting GmbH, eine Unternehmensberatung mit

Sitz in Lampertheim, die Apotheken und Pharmaunternehmen im gesamten DACH-Raum

dabei unterstützt, neue Kunden und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen,

expandiert: Wie die Geschäftsführer mitteilten, soll das Team zum

nächstmöglichen Zeitpunkt vergrößert werden, um der wachsenden Nachfrage auch in

Zukunft gerecht werden zu können. Gesucht werden mehrere neue Mitarbeiter -

darunter Videografen, Social Media Manager und Vertriebsmitarbeiter. Auch eine

Assistenz der Geschäftsführung wird zeitnah benötigt.



Die Gründer und Geschäftsführer Nicolas Klose und Mara Maier: "Apotheken gehören

zu den traditionsreichsten Unternehmen in Deutschland. Ihre Mitarbeiter leisten

eine wichtige Arbeit, denn sie haben sich der Aufgabe verschrieben, Menschen in

gesundheitlichen Fragen zu helfen. Allerdings konfrontiert die Digitalisierung

Apotheken zunehmend mit großen Herausforderungen: Um in der heutigen Zeit

bestehen zu können, müssen sie digitale Marketingstrategien richtig nutzen.

Gerne sind wir unseren Kunden dabei behilflich. Das Interesse an unserem Angebot

hat in den letzten Monaten in rasantem Tempo zugenommen, weshalb wir ständig auf

der Suche nach neuen Talenten sind, die uns bei unserer Mission unterstützen."