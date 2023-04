Jiuzhou Pharmaceutical heißt RayHua als Gruppenmitglied willkommen

TAIZHOU, China, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass RayHua (Zhongshan) Pharmaceutical Co., Ltd. offiziell Mitglied von Jiuzhou Pharmaceutical geworden ist. Dieser Schritt wird unsere CDMO-Formulierungskapazitäten erhöhen, die Umsetzung unserer integrierten Plattformstrategie „API + Formulierung" beschleunigen und die schnelle Einführung hochwertiger Produkte erleichtern, um unsere Kunden in Jiuzhou, Raybow Europe und Raybow USA besser zu bedienen.

Diese Integration erfolgte, nachdem Jiuzhou Pharmaceutical und Sandoz (China) am 27. September 2022 einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 % der Anteile an RayHua Zhongshan, einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von Sandoz (China), unterzeichnet hatten, in der die Standortanlagen untergebracht werden. Die Übernahme hat es uns ermöglicht, unsere CDMO-Strategie „API + Formulierung" voranzutreiben.