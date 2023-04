WARBURG RESEARCH stuft Encavis auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Encavis nach einer Konferenz zum Thema Alternative Energien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,10 auf 21,30 Euro angehoben. Der Solar- und Windpark-Betreiber sei gut positioniert, um auf mittlere Sicht Wertzuwachs für die Anleger zu realisieren, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die derzeitige strategische Ausrichtungen von Encavis sei entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weg zu einem auf alternative Energiequellen fokussiertem Versorger oder einem Anbieter integrierter Energielösungen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 15:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

