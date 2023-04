Verleger warnen vor 'weißen Flecken' in der Zeitungslandschaft

HEIDE (dpa-AFX) - Vor einer zunehmenden Zahl von "weißen Flecken" in der Zeitungslandschaft, in denen keine gedruckte Zeitung mehr ausgeliefert wird, warnt der Verband Nordwestdeutscher Zeitungsverlage und Digitalpublisher (VNZV). "Unsere Pressevielfalt ist in großer Gefahr", sagte der VNZV-Vorsitzende Jochen Anderweit am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung des Verbandes im schleswig-holsteinischen Heide. "Es ist eine Minute vor 12, wenn nicht gar nur wenige Sekunden!"

Die Verlage bräuchten sofort eine nennenswerte Unterstützung nach den massiven Eingriffen des Staates durch den Mindestlohn in die Lohnfindung der Logistikapparate, forderte Anderweit. Das Problem sei durch enorm gestiegene Papier- und Energiepreise noch verschlimmert worden. "Was insbesondere die Politik und hier Teile der Bundesregierung in Sachen Unterstützung der Zeitungsverlage tun, ist eine Unverschämtheit. Trotz entsprechender Ankündigung im Koalitionsvertrag, trotz vielfacher blumiger Zusage bei Kongressen, zu fördern, geschieht so gut wie nichts."