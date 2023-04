KOHLENSTOFFARME KOALITION VERÖFFENTLICHT EINEN GLOBALEN STANDARD ZUR MESSUNG UND MELDUNG VON KOHLENSTOFFEMISSIONEN

Washington (ots/PRNewswire) - Die Industriegruppe bittet um Kommentare zu ihrem

vorgeschlagenen Protokoll für eine einheitliche Norm für kohlenstoffarmen Stahl.



Das Global Steel Climate Council (GSCC) hat heute einen Entwurf des Steel

Climate Standard veröffentlicht, eine globale Norm zur Messung und Meldung von

Kohlenstoffemissionen aus Stahl. Die Norm konzentriert sich auf die Reduzierung

der Treibhausgasemissionen (THG) der globalen Stahlindustrie mit einem

wissenschaftlich fundierten Gleitpfad zur Reduzierung der Emissionen im Einklang

mit dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, ein 1,5° C-Szenario zu erreichen. Die

Norm bietet ein einheitliches, technologieunabhängiges Protokoll, das weltweit

für alle Stahlproduzenten gleichermaßen gelten würde und es den Stahlkunden

ermöglichen würde, die tatsächlich mit Stahlerzeugnissen verbundenen

Kohlenstoffemissionen zu kennen und zu vergleichen.





Mit der Veröffentlichung seines Standards fordert das GSCC interessierteOrganisationen auf, den Steel Climate Standard zu prüfen und bis zum 17. Mai2023 Kommentare abzugeben. Der vollständige Text des Dokuments und dieRichtlinien zur Einreichung von Kommentaren finden Sie unter:https://globalsteelclimatecouncil.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3847382-1&h=3611318988&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3847382-1%26h%3D1476032252%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalsteelclimatecouncil.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalsteelclimatecouncil.org&a=https%3A%2F%2Fglobalsteelclimatecouncil.org)"Stahlunternehmen und Verbände aus der ganzen Welt haben sich zusammengetan, umeine Norm zu entwickeln, die es unserer Branche ermöglicht, dieKohlenstoffemissionen zu reduzieren und Investitionen in emissionsärmereTechnologien als Teil der globalen Bemühungen um eine Dekarbonisierung zufördern", sagte Greg Murphy, Geschäftsführender Vizepräsident der NucorCorporation und Vorsitzender des GSCC."Stahll ist ein wesentlicher Faktor für das Funktionieren der globalenWirtschaft, einschließlich der Infrastruktur für saubere Energie. Der SteelClimate Standard ist ein einfacher und verständlicher Maßstab für dieVerringerung der Treibhausgasemissionen unserer Branche und bietetEntscheidungsträgern ein transparentes Mittel, um fundierte Entscheidungen zutreffen", sagte Jeff Hansen, Vizepräsident Ökologische Nachhaltigkeit von SteelDynamics und GSCC-Vorstandsmitglied.Das GSCC ist eines von mehreren Gruppen und Unternehmen, die sich für eineglobale Norm einsetzen. In den Vereinigten Staaten und in Europa wird von