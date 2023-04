Die Pläne zur EU-Arzneimittelgesetzgebung gefährden die Zukunftssicherheit des Pharmastandortes (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) warnt

vor den Auswirkungen der heute von der EU-Kommission vorgelegten

Legislativvorschläge: "Die EU-Pläne zur Überarbeitung der

Arzneimittelgesetzgebung schwächen den Pharmastandort in seiner Innovationskraft

und Wettbewerbsfähigkeit", sagt BPI-Vorstandsvorsitzender Dr. Hans-Georg

Feldmeier.



"Grundsätzlich begrüßen wir das Vorhaben der EU-Kommission, nach gut zwanzig

Jahren die europäische Arzneimittelgesetzgebung zu überarbeiten und an den

heutigen Stand der Wissenschaft anzupassen. Besonders in Krisenzeiten von

Lieferengpässen, Rohstoffknappheit, Inflation und geopolitischen Kriegen zeigt

sich, wie wichtig es ist, dass Arzneimittel verfügbar und erschwinglich sind.

Die Logik ist einfach: Will man die Arzneimittelversorgung in allen

EU-Mitgliedstaaten verlässlich sicherstellen, müssen Forschung, Entwicklung und

Produktion in Europa auf industrie- und standortfreundliche Rahmenbedingungen

treffen. Doch die neuen Legislativvorschläge der EU-Kommission könnten künftige

Investitionen und Innovationen in Europa verhindern", betont Feldmeier.