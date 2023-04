Die Avaada-Gruppe beschafft 1 Milliarde USD von Brookfield für die Herstellung von grünem Wasserstoff, Solar PV-Modulen und den Ausbau der Plattform für erneuerbare Energien

Mumbai, Indien, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Avaada-Gruppe gab heute bekannt, dass sie im Rahmen ihres laufenden Plans zur Kapitalbeschaffung von 1,3 Mrd. USD 1,07 Milliarden USD zur Finanzierung ihrer Projekte für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak in Indien beschafft hat.

Dies ist Teil ihres Plans zur Kapitalbeschaffung in Höhe von 1,3 Mrd. USD

Brookfield Renewable investiert über den Brookfield Global Transition Fund (BGTF) bis zu 1 Mrd. USD in Avaada Ventures Private Limited.

Global Power Synergy Public Company Limited („GPSC") investiert weitere 68 Mio.USD in Avaada Energy Private Limited, um Verbindlichkeiten zu tilgen und das Wachstum zu fördern.

Darüber hinaus führt die Gruppe bereits ausführliche Gespräche mit potenziellen Investoren, um weitere 200 Millionen USD zu beschaffen.

Die Avaada-Gruppe ist im Bereich der globalen Energiewende zukunftsfähig und hat sich auf die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak spezialisiert. Die Gruppe hat auch ihre Präsenz in der Solar-PV-Lieferkette mit der Herstellung von Solarzellen und -modulen erweitert. Avaada betreibt derzeit ein Portfolio erneuerbarer Energien mit ca. 4 GW und plant, bis 2026 11 GW zu erreichen.

Avaada hat kürzlich eine Ausschreibung im Rahmen des von der indischen Regierung eingeführten Programms „Production Linked Incentive" (PLI) für die Einrichtung einer Produktionsstätte für Blöcke mit 3 GW, Zellen und Modulen gewonnen.

Vineet Mittal, Vorsitzender und Gründer der Avaada-Gruppe, kommentierte: „Die Avaada-Gruppe ist ein führender Akteur bei der Energiewende in Indien und baut ein integriertes „Sand-zu-Molekülen"-Geschäft auf, das auf die globale Energiewende bis hin zur Dekarbonisierung ausgerichtet ist. Ich freue mich, Brookfield als Partner in unserer nächsten Wachstumsphase begrüßen zu dürfen. Die Zusammenarbeit wird uns dabei unterstützen, aufregende Möglichkeiten zu verfolgen, da wir eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung des exponentiellen Wachstums nachhaltiger Energien spielen und uns selbst an der Spitze der globalen Energiewende positionieren.