US-Regierung begrüßt Telefonat von Xi und Selenskyj

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat das Telefonat zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begrüßt. "Wir denken, das ist eine gute Sache", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Mittwoch. Die US-Regierung habe schon seit geraumer Zeit gesagt, dass es wichtig für Xi und die chinesische Regierung wäre, sich die ukrainische Perspektive auf den russischen Angriffskrieg anzuhören. Ob das zu einer bedeutsamen Entwicklung hin zu Frieden führen könne, das sei noch unklar.

Kirby sagte weiter, die US-Regierung sei nicht vorab über das Telefonat informiert worden. "Wir würden das auch nicht unbedingt erwarten." Es handele sich um zwei souveräne Staatschefs, "und wir sind froh, dass sie miteinander gesprochen haben".

Xi und Selenskyj hatten zuvor miteinander telefoniert. Es war das erste persönliche Gespräch der beiden seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine vor rund 14 Monaten. Chinas Präsident kündigte an, einen Sonderbeauftragten in die Ukraine und andere Länder schicken zu wollen, um sich mit allen Parteien über eine politische Lösung auszutauschen. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, warnte Xi Jinping vor einer atomaren Eskalation und mahnte alle Parteien zur Besonnenheit. Kritiker werfen China vor, in dem Konflikt nicht neutral zu sein, weil es die russische Invasion bis heute nicht verurteilt hat./jac/DP/nas