C-Path Europe Eine globale Vision des Erfolgs

Amsterdam und Tucson, Ariz. (ots/PRNewswire) - Als eine Organisation, die

behördlich anerkannte Lösungen und Methoden zur Beschleunigung der

Arzneimittelentwicklung entwickelt, hat das Critical Path Institute (C-Path) (ht

cal+Path+Institute+(C-Path)) heute einen Jahresrückblick über seine auf Europa

fokussierten Aktivitäten zur Förderung der globalen regulatorischen Wissenschaft

veröffentlicht.



"Wir freuen uns über den Fortschritt und die kontinuierliche Entwicklung unserer

globalen Bemühungen in den Bereichen Regulierung und Datenwissenschaft", sagte

Cécile Ollivier, M.S., Geschäftsführerin von C-Path Europe. "Da unsere Arbeit

auf den Erfolgen der 15-jährigen Präsenz von C-Path in Europe aufbaut, freuen

wir uns darauf, Partnerschaften in Schlüsselbereichen mit dem größten Potenzial

zur Beschleunigung der weltweiten Arzneimittelentwicklung in Bereichen mit hohem

ungedecktem Bedarf und zum Nutzen der öffentlichen Gesundheit zu stärken.