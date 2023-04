Wirtschaft Dax lässt nach - Rheinmetall hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.796 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass die First Republic Bank einen Einlagenabfluss von über 100 Milliarden Dollar erlitten hatte, prägt die Angst vor einer erneuten Bankenkrise das Geschehen an den Börsen. "Der Deutsche Aktienindex wirkt angeschlagen und nachdem die 16.000er Marke unerreichbar scheint, könnten nun die Apriltiefs bei rund 15.480 Punkten eine magische Anziehungskraft ausüben", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, die Entwicklung in Frankfurt. "Auch die überzeugenden Quartalszahlen der US-Technologieriesen Alphabet und Microsoft konnten dem deutschen Aktienmarkt keine positive Dynamik verleihen."