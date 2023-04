NORMA eröffnet weiteres hochmodernes Kühl- und Tiefkühl-Logistikzentrum / Belieferung von bis zu 220 Filialen aus Dettingen an der Iller möglich (FOTO)

Nürnberg, Dettingen an der Iller (ots) - Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter

eröffnet nach zehn Monaten Bauzeit sein neues Kühl- und

Tiefkühl-Logistikzentrum, das die bereits bestehende Niederlassung in

Dettingen/Iller erweitert. Die Top-Investition in zweistelliger Millionenhöhe

ist ein Indikator für das dynamische Wachstum und zugleich ein klares Bekenntnis

zu dem verkehrsgünstig an der Landesgrenze von Bayern und Baden-Württemberg

gelegenen Standort: Von der 1991 eröffneten Niederlassung werden aktuell 116

Filialen zwischen Konstanz und Crailsheim beliefert und betreut. Der Neubau

ermöglicht nicht nur eine größere Lieferkapazität, auch die Flexibilität steigt.

Es kann schneller auf den Bedarf in den jeweiligen Filialen reagiert werden -

ein Plus für Kundinnen und Kunden.



In Dettingen wird beim Bau modernste Technik eingesetzt. Wie in allen

NORMA-Niederlassungen und ihren angeschlossenen Logistikzentren wird größten

Wert auf die nachhaltige, energiesparende und wirtschaftlich effiziente

Auslegung aller Gebäudekomponenten im neuen NORMA Kühl- und

Tiefkühl-Logistikzentrum mit seinen vier hochmodernen Andockstationen gelegt.

Mit Fertigstellung ist ein moderner Logistik-Standort mit wettbewerbsfähigen

Arbeitsplätzen entstanden, der einen wichtigen Beitrag zur regionalen Versorgung

und mehr Nachhaltigkeit schafft.