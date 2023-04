WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einer leichten Stimmungsaufhellung im Späthandel etwas höher geschlossen. Der ATX konnte kurz vor Sitzungsende ins Plus wenden und um magere 0,04 Prozent auf 3236,01 Punkte zulegen. Abschläge wiesen hingegen die europäischen Leitbörsen auf. Der Abwärtsdruck ging international vor allem von den Bankenwerten aus. Hier drückten die jüngsten Sorgen über die Gesundheit des globalen Bankensektors auf die Stimmung.

Bei der kriselnden US-Regionalbank First Republic Bank zogen die Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres mit mehr als 40 Prozent der Einlagen deutlich mehr Gelder ab als erwartet, woraufhin die Aktie an der Wall Street am Vortag um fast die Hälfte einbrach und nun am Berichtstag im Verlauf um weitere mehr als 20 Prozent absackten. Es herrsche wieder Unsicherheit und die Furcht vor einem weiteren Bankenbeben sei zurück in den Köpfen der Anleger, kommentierte ein Marktexperte.