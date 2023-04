Essen (ots) - Der Discounter Aldi Nord weist einen Medienbericht zurück,demzufolge das Essener Unternehmen rote Zahlen schreibe. "Fakt ist: wir machenkeine Verluste in Deutschland - im Gegenteil. Wir gewinnen deutlich Marktanteiledazu und erzielen Gewinne", erklärt Felix Rottmann, Deutschlandchef von AldiNord, in einer Mitteilung an alle Beschäftigten, die der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagsausgabe) vorliegt. Die gesamte Aldi-Gruppe,die auch im Ausland aktiv ist, "macht keine Verluste, sondern Gewinne". Damitreagiert Rottmann auf einen Bericht des "Handelsblatts" vom Wochenende, in demvon "roten Zahlen" bei Aldi Nord die Rede ist, von gestoppten IT-Projekten undeinem "massiven Kostenproblem".Der Aldi-Manager räumt in der Mitteilung allerdings auch Probleme ein. "VieleLänder wie Belgien, Spanien und Polen sind erfolgreich unterwegs", schreibtRottmann. In Frankreich und Dänemark habe man dagegen im vergangenen Jahr die"Ziele nicht erreicht". Die Konsequenz: Aus Dänemark werde sich Aldi im Sommerzurückziehen und in Frankreich sei das Management ausgetauscht worden. "Wirinvestieren weiter viel Geld in die Zukunft von Aldi Nord", kündigt derDeutschlandchef an. Dazu gehöre auch die Modernisierung der 2220 deutschenMärkte mit ihren 38.000 Beschäftigten, die sukzessive auf ein neues Designumgestellt werden.Defizite gebe es auch bei der IT. "Wir haben einiges in der Digitalisierungaufzuholen. Wir sind mittendrin", erklärt Rottmann. In den Niederlanden setzeAldi Nord bereits Künstliche Intelligenz ein. In Deutschland solle "bald" dieelektronische Preisauszeichnung Realität werden, die per Hand eingesetztePreisschilder in den Regalen überflüssig macht. Damit sei die Digitalisierungaber längst nicht abgeschlossen, zitiert die WAZ aus dem Brief an dieBeschäftigten."Unsere Eigentümer stehen hinter unserem Weg und tragen die Modernisierung vollmit", betont Rottmann. Vor einigen Wochen hatten die beiden Stämme derGründerfamilie Albrecht ihren jahrelangen Streit um Macht und Geld beendet undsich auf eine gemeinsame Stiftungsstruktur geeinigt. Das milliardenschwereFirmenvermögen ist in drei Stiftungen angelegt. Die Unternehmensgruppe soll nuneine Holding erhalten. Die Familienstämme des Gründer-Sohnes Theo Albrechtjunior und die Witwe seines gestorbenen Bruders Berthold, Babette Albrecht,entsenden Mitglieder in den paritätisch besetzten Aufsichtsrat.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungCvDTelefon: 0201 - 804 6520NRW_CvD@funkemedien.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5495385OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung