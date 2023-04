Targa identifiziert im Rahmen eines Boden-Probenahmeprogramms in seinem Projekt Shanghai eine Bodenanomalie über 700 Meter mit bis zu 6,1 g/t Au

Vancouver, British Columbia (26. April 2023) / IRW-Press / Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FWB: V6Y) („Targa“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse der Bodenprobenahmen und VLF-Bodenuntersuchung der Phase I in seinem Projekt Shanghai im westlichen Teil des Selwyn-Beckens im Yukon-Territorium (das „Projekt Shanghai“) bekannt zu geben.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. November 2022 mitgeteilt, umfassten die Feldarbeiten des Unternehmens im Projekt Shanghai die Entnahme von 1.297 Bodenproben owie eine geophysikalische Vermessung mittels Magnetometer und elektromagnetischer Niederfrequenz (VLF) auf 19 Profilkilometern entlang von 28 Vermessungslinien, bei denen 1978 Messungen in einem Stationsabstand von 10 Metern vorgenommen wurden.

Im Folgenden einige der wichtigsten Ergebnisse des Phase-I-Explorationsprogramms im Projekt Shanghai:

- Entdeckung einer neuen Gold-in-Boden-Anomalie mit ausgesprochen hohem Erzgehalt über eine Länge von 700 m im Zentrum des Konzessionsgebiets mit einer Fläche von 27,48 km2.

- Gold-in-Boden-Werte von bis zu 6,1 g/t und 2,0 g/t Au in dieser neu entdeckten Zone (Abbildung 1), was dem höchsten Goldgehalt im Boden aus Proben entspricht, die im Projekt Shanghai bisher entnommen wurden.

- Von den 1.297 Proben, die 2022 entnommen wurden, ergaben 388 Proben Werte von über 10 ppb Gold („Au“), 14 Proben Werte von mehr als 0,1 g/t Au und 2 Proben von mehr als 1 g/t Au.

Abbildung 1: Gold-in-Boden-Proben

Jon Ward, der President und CEO von Targa Exploration, merkte dazu wie folgt an: „Wir sind außerordentlich zufrieden mit den beeindruckenden Ergebnissen des Phase-I-Explorationsprogramms im Projekt Shanghai. Die Entdeckung einer neuen hochgradigen Goldanomalie über eine Länge von 700 m mit den bisher höchsten Goldgehalten im Boden aus Proben, die in dem Konzessionsgebiet entnommen wurden, belegt das enorme Potenzial dieses Projekts. Die durchgeführten Feldarbeiten lieferten wertvolle Informationen zu diesem Gebiet und versetzen uns in die Lage, uns verstärkt auf die weitere Definition dieser Anomalien zu konzentrieren.“