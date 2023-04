"Shenzhen Design" befeuert hochwertige Stadtentwicklung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Als Stadt mit Design-Genen hat Shenzhen eine

florierende Kreativ- und Design-Industrie erlebt, seit sie 2008 zur UNESCO City

of Design ernannt wurde. In den letzten fünfzehn Jahren hat sich die Megastadt

von der Fabrik der Welt zu einem Zentrum der Modernisierung des verarbeitenden

Gewerbes und darüber hinaus zu einem internationalen Zentrum für Innovation und

Kreativität entwickelt. "Shenzhen Design" ist nicht nur eine wichtige Plattform

für die industrielle Transformation und Modernisierung der Stadt, sondern hat

sich auch zu einem neuen Wachstumsmotor für seine hochwertige wirtschaftliche

Entwicklung entwickelt.



Nach Jahren des Aufbaus und der Entwicklung hat sich "Shenzhen Design" zu einem

wichtigen Pionier und führenden Akteur in der chinesischen Industrie mit

globaler Sichtbarkeit entwickelt.





"City of Design" fördert die Präsenz und das Ansehen der StadtMit der rasanten Urbanisierung und dem Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit undmit "Design" im Blut hat sich die Design-Industrie in Shenzhen in den 1990erJahren schnell entwickelt. Die Stadt übernahm die Führung bei der Umsetzung derStrategie, eine Stadt mittels kultureller Entwicklung aufzubauen, und schlug2003 vor, eine "City of Design" zu bauen. Im Jahr 2008 wurde sie von der UNESCOals erste Stadt Chinas mit dem Titel "City of Design" ausgezeichnet.In den vergangenen Jahren haben das Parteikomitee der Stadt Shenzhen und dieStadtregierung von Shenzhen zahlreiche Maßnahmen ergriffen, wie etwa politischeUnterstützung, Beratung der Industrie und Vermittlung von Ressourcen, sowiekeine Mühen gescheut, um die innovative Entwicklung von "Shenzhen Design" zuunterstützen, was zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt hat. Gegenwärtig gibtes in der Stadt 33.000 kreative Design-Dienstleister, über 30 börsennotierteDesign-Unternehmen und mehr als 220.000 Designer. Der Umsatz aus kulturellerKreativität und Design übersteigt 1 Billion RMB, wobei Grafik-Design,Industrie-Design und Design in den Kategorien Kleidung, Möbel und Schmuckführend sind.Heute hat sich Shenzhen mit dem glänzenden Ruf der "City of Design" zu einerwichtigen Stadt für junge Designer und zu einem weltweiten Design-Pionierentwickelt."Shenzhen Design" gibt neue Impulse für die Beschleunigung und Aufwertung derFertigungsindustrieShenzhen hat der innovation des industriellen Designs stets große Bedeutungbeigemessen und seine hochwertige Entwicklung energisch gefördert. Im Jahr 2012führte Shenzhen die ersten lokalen Richtlinien für Industrie-Design in China einIn den 11 Jahren, die seither vergangen sind, sind die jährlichen Einnahmen aus