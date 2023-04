Das Guangming Science City Forum findet vom 27.-28. April 2023 im Bezirk Guangming statt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das Guangming Science City Forum 2023, dasvon der Volksregierung der Stadt Shenzhen ausgerichtet und von der Kommissionfür Entwicklung und Reform der Stadt Shenzhen, der Kommission für Wissenschaft,Technologie und Innovation der Stadt Shenzhen und der Volksregierung des BezirksGuangming organisiert wird, findet am 27. und 28. April im Bezirk Guangmingstatt.Das Forum steht unter dem ständigen Motto "Guangming: Building Dreams for theFuture" (Träume für die Zukunft), und die Schlüsselwörter für die diesjährigeSitzung lauten "Creating Ideas" (Ideen schaffen), "Setting Sail" (Segel setzen)und "Pursuing Dreams" (Träume verfolgen). Mit einer globalen Vision hat siezahlreiche hochrangige Experten eingeladen, darunter renommierte in- undausländische Wissenschaftler, Vertreter weltbekannter internationalerWissenschaftsstädte und -institutionen, Wissenschaftler von Universitäten inHongkong und Macao sowie hochrangige Fachleute aus verschiedenen Bereichen derTechnologie, Bildung und Industrie. Auf dem Forum, das Spitzenkräfte aus dem In-und Ausland zusammenbringt, werden die wichtigsten wissenschaftlichen undtechnologischen Entwicklungstrends erörtert, und es wird gemeinsam dieVerantwortung für die Innovationsführerschaft übernommen.Als wichtiger Teil des Pioniergebiets für das National Comprehensive ScienceCenter in der Greater Bay Area hat sich Guangming Science City zu der Regionentwickelt, in der sich die wichtigsten wissenschaftlichen und technologischenInnovationsträger am stärksten konzentrieren, die Innovationsdynamik amschnellsten zunimmt und der Umfang der Investitionen in umfassende Innovation amgrößten ist. Die kollektiven Bemühungen um den Aufbau sind immer stärkergeworden.Offene Kommunikation ist das Tor zur Entdeckung der Spitzenposition derWissenschaft. Da sich die Guangming Science City immer schneller zu einemwissenschaftlichen Zentrum von Weltrang entwickelt, besteht die dringendeNotwendigkeit, eine umfassende und international renommierte Plattform fürhochwertigen Austausch zu etablieren und den Umfang der nationalen undinternationalen technologischen Zusammenarbeit zu erweitern. Als Reaktion aufdiesen Bedarf hat Shenzhen beschlossen, das jährliche Guangming Science CityForum zu veranstalten und damit eine Elite-Arena für den Ideenaustausch zuschaffen, die die besten intellektuellen Ressourcen aus dem In- und Auslandanziehen wird. Auf dieser Plattform werden renommierte Fachleute aus den