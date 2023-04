Vorstellung der technologischen Re-Evolution und Pflanzung neuer epochaler Micro-LED-Setzlinge

Mit der breit gefächerten Entwicklung der ultimativen Display-Technologie bringt Ennostars Micro-LED-Lösung nicht nur kontinuierlich neues Leben in die Industrie, sondern ist auch bereit für die Massenproduktion. EPISTAR will seine Partner bei der Lösung von Schlüsselproblemen in der Anwendung von Micro-LED unterstützen und die Technologie einfacher und bekannter machen. Im Ausstellungsbereich wurden diesmal 6-Zoll-Chip on Wafer (COW) und 8-Zoll-GaN auf Silizium ausgestellt. Darüber hinaus bietet EPISTAR basierend auf den Anforderungen der Kunden verschiedene Lösungen wie COC und PAM an, um die Schwierigkeiten und Schwellen für Kunden beim Einstieg in den Bereich der Micro-LED-Displays zu verringern und die Industrie bei der Realisierung von mehr Micro-LED-Lösungen anzuführen. Sowohl Lextar als auch Yenrich zeigten in ihren Ausstellungsbereichen ihre exklusiv entwickelten und patentierten Produkte der i-Pixel TM -Serie, darunter das kleinste Micro-LED-Gehäuse, das mit Halbleitergehäuse-Prozesstechnologie hergestellt wurde. I-Pixel +TM ist die weltweit erste Anwendung, die einen Micro-LED-Chip und AM-Treiber in einem 0303-Gehäuse vereint, wodurch das stroboskopische Problem eines passiven Treibers vermieden und die Display-Leistung verbessert wird. Unikorn, das sich auf den Gießereiservice für AR-Micro-LED-Displays spezialisiert hat, stellt auch das 0,12-Zoll-Blaulicht-Micro-LED-Display vor, das gemeinsam mit EPISTAR und der Hon Hai Technology Group entwickelt wurde und zum ersten Mal für AR eingesetzt wird. Es verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Micro-LEDs durch die Entwicklung eines hocheffizienten Blaulicht-Pixelprozesses mit 4 µm Abstand.