FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kommt auch am Donnerstag nicht in die Gänge. Mit nochmals kleinen Verlusten nähert er sich dem unteren Ende der Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen, die von knapp unter 15 700 bis leicht über 15 900 Punkten reicht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 765 Punkte.

In New York hatte der Dow Jones Industrial am Vorabend nahe dem Tagestief geschlossen. Die Commerzbank hob daher am Morgen die derzeitige Risikoscheu der Anleger hervor. Erneute Bedenken über den regionalen Bankensektor in den USA belasteten wieder die Aktienkurse. Selbst starke Quartalszahlen von einem Tech-Riesen wie Microsoft konnten dabei die Anleger in der Breite nicht mutiger stimmen. Nur an der Nasdaq-Börse war hier etwas Rückenwind spürbar. Dies könnte sich am Donnerstag nach guten Zahlen des Social-Media-Konzerns Meta fortsetzen.

Auch hierzulande konnte die Berichtssaison dem Gesamtmarkt zuletzt keine richtigen Impulse geben. Am Donnerstag setzt sich diese unter anderem mit Resultaten der Dax-Mitglieder Deutsche Bank und BASF fort. Nach US-Börsenschluss werden dann noch die Zahlen vom US-Handelsriesen Amazon erwartet./tih/jha/