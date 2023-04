Jetzt ist also klar, wie es 2023 auf dem riesigen Kupfer- und Goldprojekt Thorn von Brixton Metals (TSX-V BBB / WKN A114WV) weitergehen soll. Gemeinsam mit Großaktionär BHP schloss das Unternehmen von CEO Gary Thompson Planungen ab, die man in mehreren Treffen der jeweiligen technischen Gremien erarbeitet hat.

Das voll durchfinanzierte Explorationsprogramm umfasst vor allem 20.000 Bohrmeter, die insbesondere die Zielgebiete Camp Creek und Trapper in den Fokus rücken, wo die Partner vor allem auf neue Kupfer- und Goldentdeckungen abzielen. Zusätzlich sollen 2.000 Boden- und 1.000 Gesteinsproben entnommen werden, um neue Bohrziele zu generiere und zu definieren. Optimiert wird dieser Prozess, so Brixton, durch den Einsatz von XRF-Echtzeitanalysegeräten. Zusätzlich will man weitere geophysikalische Untersuchungen wie Mobile MT aus der Luft, MT am Boden, Magnetik aus der Luft und Radiometrie in ausgewählten Zielgebieten durchführen.

Christina Anstey, die bei Brixton die Explorationsaktivitäten verantwortet, bezeichnet diese Pläne selbst als „ehrgeizig“. Geplant ist ihr zufolge, Anfang bis Mitte Mai mit zwei Bohrgeräten auf dem Kupferporphyrziel Camp Creek zu beginnen, wo man nach einer möglichen hochgradigen Zone innerhalb des Systems suchen will. Gleichzeitig sollen der Umfang der mineralisierten Porphyreinheit X erweitert werden.

Je nach Wetterlage sollen dann weitere Bohrgeräte zum Einsatz kommen und auch die Explorationsarbeiten auf dem Goldziel Trapper fortgesetzt werden. Dort will Brixton testen, inwieweit sich die Vererzung im Streichen und im Abfallen ausweiten lässt. Dazu gehört auch, dass einige mit der bekannten Vererzung in Zusammenhang stehende Kupferanomalien untersucht werden. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, denn beide diese großen Kupfer- und Goldziele sind noch in alle Richtungen offen.

Nach Ansicht von Brixton-CEO Gary R. Thompson handelt es sich bei Thorn um ein Projekt für mehrere Generationen, das eine beträchtliche Menge an „kritischen Mineralien“ wie Kupfer liefern könnte, die zum Beispiel für die Elektrifizierung des Transportwesens und der Infrastruktursystem liefern könnte. Thompson wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass Investitionen in sowie Unterstützung von Seiten der Regierungen für den Bergbau von größter Wichtigkeit sind, wenn der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft gelingen soll.

Wir freuen uns, dass Brixton und Minengigant BHP jetzt die Beratungen abgeschlossen haben und feststeht, was dieses Jahr auf Thorn geschehen soll. 20.000 Bohrmeter, die Entnahme Tausender Proben sowie die Durchführung weiterer geophysikalischer Untersuchungen sollten zu einem stetigen Newsflow führen. Wir sind gespannt. In der Zwischenzeit gibt es weitere Informationen im Profil des Unternehmens auf goldinvest.de, darunter auch ein aktuelles Video mit CEO Gary Thompson von der PDAC in Toronto sowie zu den 3D-Modellen von Camp Creek und Trapper!

