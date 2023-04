DAX belastet durch Angst vor US-Bankenkrise?

Der DAX schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 15.796 Punkten. Trotz überwiegend überzeugender Quartalszahlen hierzulande und an der Wall Street überwog zuletzt die Angst vor einem Wiederaufflammen der US-Bankenkrise. Auslöser waren die Zahlen der Krisenbank First Republic. So fiel der Mittelabfluss bei der US-Regionalbank schlimmer aus als erwartet.

Auch am Donnerstag scheint der deutsche Leitindex kaum von der Stelle zu kommen. Der Broker IG taxierte den DAX gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer bei 15.765 Punkten, berichtet die dpa.