Nemetschek schneidet besser ab als erwartet - Belastungen durch Abo-Umstellung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek ist besser durch das erste Quartal gekommen als gedacht. Der Umsatz zog im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 204,6 Millionen Euro an, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Beim operativen Ergebnis gab es wegen der Umstellung auf Abonnement-Modelle einen Dämpfer, weil hohe Einmalbeiträge aus Lizenzverkäufen zunehmend zurückgehen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank das Ergebnis um 12,7 Prozent auf 61 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel der Nettogewinn um 14,9 Prozent auf 36,3 Millionen Euro. Mit den Umsatz- und Ergebniskennziffern schnitten die Münchener besser ab, als Analysten es erwartet hatten. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management um Chef Yves Padrines./men/jha/

