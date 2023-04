FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag in der Nähe seines am Vortag markierten einjährigen Höchststands gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1055 US-Dollar. Am Mittwoch war der Kurs bis auf 1,1095 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende März 2022 geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1039 Dollar festgesetzt.

