HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Dassault Systemes nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41,50 auf 38,50 Euro gesenkt. Diese hätten seine Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Software-Lizenzen hätten Sorgen über die Widerstandsfähigkeit dieses Segments ausgelöst. Auf kurze Sicht gebe es nun kaum Impulse für den Aktienkurs des Software-Entwicklers./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Dassault Systemes Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 209,8EUR gehandelt.