BERENBERG stuft RECKITT auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen zum ersten Quartal von 7575 auf 7840 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zyklus steigender Schätzungen für den Pharma- und Konsumgüterkonzern setze sich fort, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Reckitt sei gut in das Jahr gestartet, die Volumina verbesserten sich. Gut habe vor allem die Sparten Gesundheit und Ernährung abgeschnitten, während das Segment Hygiene moderat gewachsen sei./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 71,42EUR gehandelt.



