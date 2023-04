DAX erneut im Minus, kommt die Range zurück?

Bitte schau auch meine Videoanalysen, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sind, für weitere Informationen:

Der DAX bleibt auch am dritten Handelstag der Woche unterhalb der 16.000 und letztlich auch ohne neue Jahreshochs. Die breitere Range aus dem Februar könnte nun wieder ihre Anziehungskraft ausüben. Am Vormittag notierte der Index kurzzeitig an der 15.700 und hatte damit den Abstand zu dieser Range auf wenige Punkte dahinschmelzen lassen.

Die exakten Daten der Börse Frankfurt sind hier als Abbild dargestellt und zeigen Dir ein mögliches GAP für heute auf:

Technisch sprachen wir bereits gestern in der Morgenanalyse am 26.04.2023 über das nun gefestigte Widerstandslevel mit der Kombination mehrerer Jahreshochs. Dies ist nach dem Mittwoch nun unverändert zu beobachten:

Der Druck zur Abwärtsseite entstand mit einem GAP am Morgen, welches zunächst stehenblieb und auch am Nachmittag nicht geschlossen wurde. In Richtung des Vortagestiefs war auch mein Trading am Morgen ausgelegt:

Das zurückgelassene GAP ist damit weiter im Chartbild verankert:

Welche Impulse gab es an der Wall Street gestern?

Microsoft hält die Wall Street bei Laune

Auch die Wall Street startete mit einem GAP, welches sich jedoch auf der Unterseite befand. Zunächst wurden die positiven Zahlen von Microsoft gewürdigt und auch honoriert. Die Aktien hielten letztlich den Index "oben" und verhinderten weitere Abschläge. In Richtung der Tageshochs waren meine ersten Tradingideen ausgerichtet:

Im weiteren Verlauf rutschte der Nasdaq noch einmal ab und schloss zumindest einen Teil der Kurslücke. Damit steht er weiterhin an der Schwelle zu einem größeren Verkaufssignal, welches ich Dir hier einmal als Zoom-Bild zum Update des gestrigen Big Pictures mitgebe:

Ohne dass wir neue Tiefs sahen, ist die Situation dort jedoch extrem spannend. Dies ging erneut mit einem Anstieg der Vola einher, die hier neben den Schlusskursen der Wall Street als VIX vermerkt ist:

Nachbörslich gab es weitere Daten, die damit auch wieder für eine positive Stimmung im Technologiebereich sorgten - Meta Platforms konnte den Umsatz deutlich steigern und stieg um 11 Prozent an:

Was ist für den Tagesstart im DAX abzuleiten?

DAX-Ideen am Donnerstag 27.04.2023

Die Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen und seit Ende März hatten wir gestern skizziert - beide Linien sind gebrochen (Rückblick):

Mit dem offenen GAP gestern und dem Widerstandslevel knapp darunter ist erst einmal neben den Jahreshochs ein weiterer Widerstandsbereich zu skizzieren:

Damit formiert sich nun sogar eine Abwärtstrendlinie, die auf den gestrigen Handelstag bezogen auch noch einmal dynamischer dargestellt werden kann:

Eine neue Kurslücke auf der Oberseite ist damit trotz der Meta-Zahlen gestern zum Start in den Handel aktuell zu prognostizieren.

Hierbei spielen genau solche gezeigten Kurslücken immer wieder eine wichtige Rolle.

Termine an der Börse für den Donnerstag

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die nun zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, findest Du hier:

Heute stehen die Intel, Caterpillar und nachbörslich auch die Amazon im Fokus der Anleger:innen.

Neben den Quartalszahlen gibt es auch Daten aus makroökonomischer Sicht.

11.00 Uhr ist das Verbrauchervertrauen der Eurozone wichtig, da es einen Blick auf die Inflation ermöglicht. Parallel wird das EU-Industrievertrauen und die Stimmung im Dienstleistungssektor veröffentlicht.

14.30 Uhr starten die US-Daten mit den persönlichen Konsumausgaben, den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und dem Bruttoinlandsprodukt.

Alle wichtigen Termine des Tages sind hier noch einmal aufgelistet:

Am Abend stehen noch die CFTC-Daten kurz vor dem Wall Street Wochenschluss an.

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

