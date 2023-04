FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag mit vielen Quartalsberichten scheint dem Dax der Schwung weiter zu fehlen. Eine Stunde vor dem Xetra-Beginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,16 Prozent auf 15 769 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,3 Prozent schwächer erwartet.

In New York hatte der Dow Jones Industrial am Vorabend nahe dem Tagestief geschlossen. Die Commerzbank hob daher am Morgen die derzeitige Risikoscheu der Anleger hervor. Erneute Bedenken über den regionalen Bankensektor in den USA belasteten die Aktienkurse.