Bernstein belässt Hellofresh auf 'Underperform' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis (AEBITDA) des ersten Quartals habe die geringen Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst William Woods am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Wirklich entscheidend für die Jahresziele werde aber die Nachfrage im dritten Quartal, so der Experte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 05:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 05:35 / UTC

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 25,61EUR gehandelt.



Rating: Underperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 17 Euro