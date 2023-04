Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 134,49 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen erhöhte sich leicht auf 2,42 Prozent. Auch in anderen Euroländern stiegen die Renditen am Morgen überwiegend an.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Die Regierung veröffentlicht vorläufige Wachstumszahlen für das erste Vierteljahr. Es wird mit einem soliden Jahresstart gerechnet. Für den weiteren Jahresverlauf sieht es allerdings weniger gut aus: Viele Fachleute gehen davon aus, dass die Wirtschaft bald schrumpfen wird. Belastung kommt vor allem von den kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed, die sich gegen die hohe Inflation stemmt./bgf/stk

