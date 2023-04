Wirtschaft Anteil der Teilzeitarbeit wächst weiter

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil der Arbeitnehmer in Deutschland, die in Teilzeit arbeiten, ist zuletzt erneut leicht angestiegen. Bei Frauen stieg er im vergangenen Jahr gegenüber 2019 um 0,8 Prozentpunkte auf 49,2 Prozent, bei Männern um 1,2 Prozentpunkte auf 12,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Im Jahr 2010 hatten noch etwa 46 Prozent der Frauen und neun Prozent der Männer in Teilzeit gearbeitet. Beim Blick auf die allgemeine Beteiligung am Arbeitsmarkt in Deutschland zeigt sich, dass sie im Jahr 2022 insbesondere in den Altersgruppen von 25 bis 59 Jahren bereits auf einem hohen Niveau lag: 87 Prozent der Personen in dieser Altersgruppen waren erwerbstätig. Bei den Männern lag der Anteil der Erwerbstätigen unter den 25- bis 59-Jährigen bei 92 Prozent, bei den Frauen waren es 83 Prozent.